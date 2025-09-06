YouTuberでモデルのなごみが9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。ほっそり美脚が際立つミニ丈パンツ姿で登場すると、ファンから「なごみちゃん可愛過ぎる！」「なごみきれいや」などと歓喜の声が寄せられた。【映像】異次元のスタイル…なごみのほっそり“美脚”イベント序盤「1st FASHION SHOW STAGE」の「MILKFED.