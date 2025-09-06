青森県内ゆかりの男子学生が上京後に入居できる「県学生寮」（東京都小平市）が、２０２９年３月末で約７０年間の歴史に幕を閉じる。コロナ禍後は共同生活が学生のニーズに合わなくなり、老朽化もあって入寮者が減少していた。男女共用を実現する建て替えには多額の費用が必要なことから、運営する県育英奨学会が閉鎖を決めた。（村山航太）同会によると、県学生寮は１９５６年に開設され、８１年に現在の建物が新設された。こ