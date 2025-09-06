バレーボールの男子日本代表（世界ランク5位）は13日初戦を迎える世界バレーに向けた強化試合を6日、LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）でイタリア（同2位）を相手に行いセットカウント2ー3（25ー23、18−25、22ー25、25−21、12−15）で敗れた。明日7日は世界バレー前、最後の強化試合となる。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川祐希（29）、大宅真樹（3