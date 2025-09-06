あすの天気です。関東から西は晴れる所が多いでしょう。北日本は低気圧や前線が近づくため、日本海側から天気が崩れる見込みです。早い所では明け方から雨で、雷を伴って非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。また、北陸は夕方から雨となり、近畿北部や山陰も午後はにわか雨に注意してください。気温です。西日本と東日本は、厳しい残暑が続く見込みです。中でも、関東や北陸、東北南部はきょうよりさらに暑くなる所が多いでしょ