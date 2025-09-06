ゴディバ ジャパンが展開する「GODIVA café」初の空港内店舗が、2025年9月10日（水）、成田国際空港第1旅客ターミナルにオープンします。今回誕生するのは、持ち帰りやすい“スタンドタイプ”のテイクアウト専門店。海外旅行客に人気の抹茶を使ったフロートやソフトクリームなど、本店舗でしか味わえない限定メニューも登場します。出発前のひとときに、贅沢なチョコレート体験をお楽し