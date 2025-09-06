６月３０日に第３子次女を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が６日、ブログを更新。３カ月の次女と一緒にショッピングに出かけたことを明かした。「お買い物へＣＥＬＩＮＥとＤｉｏｒでお買い物をして、、、」と高級ブランド、セリーヌとＤＩＯＲの紙袋の写真をアップ。ＤＩＯＲではコスメを二つ買ったそうで、「完全にチャームに一目惚れしてパケ買いなんだけど」とリップなどのアイテムを公開。「ひさびさに自分のもの