きょうの県内は高気圧に覆われスッキリと晴れました。富山県内のきょう日中の最高気温は、富山空港で31.2度など6つの観測地点で真夏日となりました。KNBのまとめでは、きょう県内で熱中症とみられる症状で5人が病院へ運ばれ、うち1人が中等症です。あす、富山県には熱中症警戒アラートが発表されています。富山市の予想最高気温は35度の猛暑日になる見込みです。熱中症に十分注意してください。