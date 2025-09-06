大きな泣き声に健やかな成長を願います。新発田市の神社で6日、赤ちゃんの泣き声で邪気をはらう「泣き相撲」が行われました。境内に響く大きな泣き声。力士に抱えられ泣き声を上げるのは生後半年から２歳半までの赤ちゃんたちです。新発田市の諏訪神社で行われた毎年恒例の「一心泣き相撲」。「泣く子は育つ」ということわざの通り、元気よく泣くことで邪気をはらい健やかな成長を願います。ことしは１０４人の赤ちゃんが参加しま