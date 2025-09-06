「最近よく眠れるようになったのよ」――遠距離介護を続ける彩さん（48）が久しぶりにほっと息をつきました。きっかけは、母・絹子さん（78）宅に導入した“AI見守りロボ”です。転倒を検知すると即座にスマートフォンへ通知が届き、スピーカー越しに声かけもできます。3カ月前までは夜中に「また倒れてないか」と何度も電話を入れていましたが、いまは通知がゼロなら安心して眠れるといいます。【写真】母のために設置した見守り