◆ソフトバンク２―１楽天（6日、みずほペイペイドーム）首位ソフトバンクが９月負けなしの5連勝。2位日本ハムが敗れて4ゲーム差に開き、ソフトバンクの優勝マジックは「16」となった。2回、先頭中村晃の四球と3試合ぶりスタメンの笹川吉康の安打で2死一、二塁として海野隆司が中前打を放って先制した。3回2死二塁では栗原陵矢の中越え三塁打でさらに1点を追加した。３連敗中だった先発の有原航平は5回まで無安打無失点。6