J３のFC琉球の公式マスコット・ジンベーニョが、９月６日に自身のXを更新。2023年に最後の開催となったJリーグマスコット総選挙で３位にランクインした人気者との再会を伝えた。琉球は同日、J３第26節でザスパ群馬とホームで対戦。18時３分キックオフ予定の一戦に「九州だJ！」の仲間でもあるV・ファーレン長崎のマスコット・ヴィヴィくんが来場している。ジンベーニョはヴィヴィくんと互いに駆け寄りハグをしている動画を公開