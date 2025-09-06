アメリカ遠征中の日本代表は９月５日、翌日に開催されるメキシコ代表との親善試合に向け、会場となるオークランド・コロシアムで前日練習を実施した。トレーニングの後、10番を背負うMFの堂安律が取材に応じ、今夏のフライブルクからフランクフルトへの移籍について語った。加入してすぐにディノ・トップメラー監督の信頼を掴んだレフティは、公式戦３試合で４ゴールといきなり驚異的なパフォーマンスを披露している。「監督