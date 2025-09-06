2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¥á¥­¥·¥³¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¬¸½ÃÏ£¹·î£¶Æü¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇMLB¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÏÓ»î¤·¤Î¾ì¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¢²¤½£¤È¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¸½Í­ÀïÎÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤òÉÕ¤±