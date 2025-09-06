十勝の足寄町出身で元衆院議員の石川知裕さんが東京都内の病院で亡くなりました。52歳でした。足寄町出身の石川知裕さんは2007年に当時の民主党から衆議院比例代表北海道ブロックで繰り上げ初当選し、これまで衆議院議員を3期つとめました。石川さんは去年、ステージ4の大腸がんであることを公表していましたが関係者によりますと、1週間前ほどから東京都内の緩和ケア病棟に入り、きょう（２０２５年９月６日）午前6時半すぎ