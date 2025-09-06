◇パ・リーグ日本ハム１―３オリックス（2025年9月6日京セラD）日本ハムの新庄剛志監督（53）が2連敗を喫した試合後、6回の清宮幸の走塁ミスを指摘した。3回以降は無得点に終わった打線について「あんな走塁ミスしてたら勝てるものも勝てない。あんな簡単な」とチクリ。1―1の6回1死一、二塁の場面。野村の大飛球を右翼・杉本がフェンス際で好補。飛び出していた二塁走者の清宮幸は戻り切れず、併殺となった。ただ、