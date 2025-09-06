バレーボール男子の世界選手権壮行試合が6日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランク5位の日本は同2位のイタリアに2―3（25―23、18―25、22―25、25―21、12―15）で敗れた。第1セットは中盤まで一進一退の展開だったが、10―12から石川が3連続得点で流れを引き寄せた。終盤に4連続失点を喫したものの、23―22から高橋がバックアタックを決めてセットポイントを握ると、最後は相手サーブミスで25―23と先取した。