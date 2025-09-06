都内では、子どもにおなじみのあのキャラクターたちが事故の防止を呼びかけました。「車は急に止まれないので、飛び出しは絶対ダメ！」警視庁高輪署のパトロールリーダーに就任したのは、人気アニメ「パウ・パトロール」のチェイスとマーシャルで、横断歩道の正しいわたり方や自転車ヘルメットの着用を呼びかけました。「お約束守れますかー！」タレントの小野あつこさんは一日福生署長に就任し、交通ルールの大切さを伝えました。