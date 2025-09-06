◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース第1日（2025年9月6日千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、今季1勝の柏原明日架（29＝富士通）、稲垣那奈子（25＝三菱電機）、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が64をマークし、首位発進を決めた。1打差に政田夢乃（25＝なないろ生命）、三ヶ島かな（29＝ランテック）がつけた。アマチュアの中沢瑠来（るな）が67で回り、首位と3打差