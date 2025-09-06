俳優の三吉彩花が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登壇した。三吉は中条あやみ、池田エライザとそろってランウェーのトップバッターとして登場。３人とも黒で統一された衣装で、ケタ違いの存在感を放った。中でも三吉は、マニッシュなトップスに黒ストッキングの美脚が映えるミニのショートパンツで腰の位置が異次元！９頭身スタ