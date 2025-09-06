モデルで女優の中条あやみが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。中条あやみオープニングのファッションショーでは、ここ10年のTGCを彩ってきた、TGCのレガシーを継ぐ存在である中条あやみ、池田エライザ、三吉彩花の3人がトップバッターとして登場。中条は、ミニ丈のワンピースにブーツを合わせた美脚際立つコーディネートで、歓声を浴び