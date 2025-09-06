演歌歌手・北山たけしが６日、東京・調布市グリーンホールで行われた「秋の交通安全のつどい」で調布警察署の一日警察署長を務め、地域の人々に交通安全を呼びかけた。委嘱状を受け取った北山は、交通安全教室や交通少年団による活動紹介で、子どもたちとふれあった。「交通ルールを守ることが、自分自身や大切な人を守ることにつながります。今日をきっかけに、改めて意識していただけたら」と真剣な表情で呼びかけた。歌唱