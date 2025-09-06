６回の守備で巨人のケラー投手（３２）と門脇誠内野手（２４）がフライの捕球時に交錯。一時ヒヤリとする場面があった。?プチヒヤリ?は１点を追う６回の守備で起こった。二死一塁から代打・大島の飛球を取る際に投手・ケラーと三塁・門脇がマウンドの三塁寄りで交錯。衝突後、ケラーは後ろに尻もちをついたような形となり、一方の門脇はぶつかった反動で顔面を強打したようだった。幸い大島の飛球は投飛となり攻守交代となった