陸上の世界選手権の代表に選ばれた星稜高校2年の清水空跳選手。きょう、世界の大舞台への決意を語りました。来週、東京で始まる世界選手権に、4×100メートルリレーの8人の候補に選ばれた清水空跳選手。きょう、石川陸上競技協会が開いた激励会に参加し、初めての世界大会に向け、決意を語りました。■清水空跳選手「いろんな選手がいるなかで自 分はひときわ小さいというなか でもやっぱりはやいことを証明 させてい