明日7日は、北海道や東北、北陸では警報級の大雨になる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。晴れる関東から九州にかけては、最高気温が35℃以上の猛暑日になる所が多くなるでしょう。熱中症に警戒してください。北海道や東北、北陸では警報級の大雨明日7日(日)は、前線を伴った低気圧が北海道を通過し、前線が次第に東北や北陸付近に南下する見込みです。北海道では今夜日付が替わっ