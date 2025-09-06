鳥海山のふもとにある観光名所を歩いてまわる「奥の細道鳥海ツーデーマーチ」が6日から遊佐町で始まりました。ことしで31回目となる「奥の細道鳥海ツーデーマーチ」。去年は、7月豪雨の災害対応で中止されたため2年ぶりの開催で6日から2日間の日程で行われます。初日は県内外から1200人余りがエントリー。最も長い30キロコースは気温上昇による熱中症の危険を考慮し20キロに短縮