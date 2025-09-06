秋篠宮家の長男、悠仁さまは19歳の誕生日の6日、成年式に臨まれました。儀式を終え、両親の秋篠宮ご夫妻が感想を寄せられました。全文で公開します。(表記は宮内庁のまま)＊＊＊＊＊＊＊本日、長男悠仁の成年式が滞りなく行われました。悠仁が小さかった頃のことを思い出しながら、成年の皇族の一人として公的な務めを果たす節目を迎えるときがきたことに深い感慨を覚えます。これまでの成長を支え、また心を寄せてくださった多く