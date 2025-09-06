歌手の西川貴教（54）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。地元滋賀県で主催する「イナズマロックフェス」について今後、名称を変更する意向であることを明かした。2009年にスタートし、今年で開催17周年となる同フェス。今月20、21日に開催を予定しているが、「開催まで2週間となりました。突然ですが、この名称で開催するのは今年で最後となります」と報告。「今後は『ロックフェス』という名称に縛られず、多種多様な皆