今月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。ステージ直後、囲み取材に参加した。【ソロカット】キュートすぎ！ハートポーズで笑顔のMINJUTGC初ステージを終え、IROHAは「これだけ大規模な良い