アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督がスター選手たちを率いたパリSG時代を振り返った。スペイン『アス』が伝えている。当時のパリSGにはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)、ブラジル代表FWネイマール(現サントス)、フランス代表FWキリアン・ムバッペ(現レアル・マドリー)と各国のエースが名を連ねていた。ポチェッティーノ監督はこの経験が今の自分を形作ったと強調し、特に彼らへの指