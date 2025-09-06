岡山県倉敷市有城に整備された「倉敷ふれあいの丘公園」が、来月(10月)4日の開園に先立ちプレオープンしました。 【写真を見る】倉敷山陽ハイツ跡地に整備された「倉敷ふれあいの丘公園」がプレオープン災害時には都市防災公園に【岡山】 市街地を一望できる倉敷山陽ハイツ跡地に整備された公園には、大型遊具も設けられました。きょう(6日)は、来月の開園を前に周辺の住民を招いてプレオープンしました。