6日（土）、LaLa arena TOKYO-BAYで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子イタリア代表と対戦した。 2025年9月12日（金）に開幕する2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。本大会に向け、日本は9月6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試合を行う。なお、9月2日と3日に行われた男子ブルガリア代表との壮行試合で