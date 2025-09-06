楽天戦に先発したソフトバンク・有原＝みずほペイペイドームソフトバンクが接戦を制し、5連勝。貯金を今季最多の31とした。二回に海野の適時打で先制し、三回は栗原の適時三塁打で加点した。有原は丁寧に四隅を突き、7回3安打1失点で11勝目。楽天は打線が振るわず4連敗。