8人組グローバルボーイズグループ・YUHZの日本出身メンバーであるKAI（カイ）、HYO（ヒョウ）、HARUTO（ハルト）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【写真】クールな表情も見せたYUHZYUHZは、ボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』（ビーマイボーイズ）より誕生。8月30日にデビューメンバーが決定したばかりとなり、