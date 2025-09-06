9月5日、女優の多部未華子が『連続ドラマW シャドウワーク』（WOWOW）で主演を務め、DV被害者役に挑戦することが発表された。「全5話で、11月23日から放送、配信されます。DV被害に苦しむ妻たち同士の関係性を描くという、ハードな内容となりそうです。多部さんがWOWOW連続ドラマで主役を演じるのは、初めてのことです」（スポーツ紙記者）Xでは《朝から嬉しいお知らせ》《面白そう!!!》など期待する声が寄せられている。現在