東京都江東区の通年型スケートリンク「東京辰巳アイスアリーナ」が６日、開業した。初日は記念イベントとして、フィギュアスケート五輪メダリストの高橋大輔さんらのパフォーマンスのほかスケートやカーリングの体験会などが行われた。一般利用は７日から始まる。２０２１年東京五輪の水球会場として使われた東京辰巳国際水泳場を東京都が改修。国際規格を満たす長さ６０メートル、幅３０メートルのメインと長さ４７メートル、