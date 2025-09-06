超異例の事態が発生した。６日の札幌５Ｒ新馬戦（芝１５００メートル）に出走を予定していたテーオーレックス（牡２歳、栗東・岡田）は、札幌競馬場の装鞍所でマイクロチップを含めた馬体照合をしたところ、同じ厩舎のヒエンジョー（牡２歳）との取り違えが判明し、競走除外となった。８月９日に札幌競馬場へ新規入厩した両馬は、入厩検疫所から取り間違えて調教を継続していた。ＪＲＡの札幌競馬場裁決委員の久保厚審判部参与