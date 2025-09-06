エンゼルスは５日（日本時間６日）、若手有望株のリオ・フォスター外野手（２２）が交通事故で重体になっていると発表した。同日、ワシントン州リッチランドで発生した「深刻な交通事故」に巻き込まれた車の乗客で、ワシントン州立病院に搬送されたという。球団は「リオ選手は現在、地元の病院で治療を受けており、依然として重体です。この困難な時期に、リオとご家族のことを心からお見舞い申し上げます。エンゼルス関係者の