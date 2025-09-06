gibkiy gibkiy gibkiyが9月13日、2025年第一弾作品となる「黝」(アオグロ)をCDリリースする。収録は全2曲。深淵を漂う空間から狂気を孕んだ現実世界への移行を連想させる「幻触」、「造型十八号」は’90年代のグランジやスラッシュメタルを彷彿させるも独自の奇怪なアレンジが秀逸だ。レコーディング＆ミキシング・エンジニアを務めたのはsakura。マスタリング・エンジニアはMUCCのmiyaが手掛けた。2026年に結成10周年を迎えるgibk