幕内・若元春（荒汐）が６日、東京・中央区の部屋の稽古で、出稽古に来た関脇・霧島（音羽山）らを相手に計９番相撲を取った。秋場所（１４日初日、両国国技館）へ向けたここまでの調整については「悪くはないと思う」と語った。直近２場所は平幕で負け越し。三役返り咲きへ向けては「内容が大事。やはり左四つに組めない相撲が多くなっている。自分の型でしっかり取ることを意識して、番付よりも内容のある相撲をしっかりと取