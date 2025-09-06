◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）悪天候のため５日の競技が中止になり、大会は３６ホールに短縮。第１ラウンドが行われ、荒木優奈（Ｓｋｙ）、柏原明日架（富士通）、稲垣那奈子（三菱電機）が８アンダー６４をマークし首位に並んだ。政田夢乃（なないろ生命）と三ヶ島かな（ランテック）が６５で１打差の４位につけた。徳永歩（センコー