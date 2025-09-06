残暑が厳しく、まだまだTシャツが活躍しそうですが「一枚で着るのは苦手……。」そんな人におすすめしたいのは、手持ちのTシャツに重ねるだけで、おしゃれな雰囲気をまとえそうな【グローバルワーク】の「羽織りアイテム」。プラスワンで垢抜けそうなジップベストや、オンオフ使えそうなメッシュカーデなど。今から秋まで活躍しそうな羽織りアイテムをご紹介します。 レイヤードして垢抜けるジップベスト