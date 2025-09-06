◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（６日・横浜）【ヤクルト】１（右）浜田、２（中）岩田、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（捕）古賀、８（遊）伊藤、９（投）山野【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（三）筒香、４（一）オースティン、５（左）佐野、６（捕）山本、７（二）知野、８（遊）林、９（投）竹田