浅口市鴨方町六条院西 警察によりますと、５日午後８時40分ごろ、浅口市鴨方町六条院西の県道で、近くに住む清水修司さん（78）が乗用車にはねられ、病院に搬送されましたが、約１時間後に死亡しました。 また、５日午後8時45分ごろ、浅口市金光町大谷の市道で、金光町占見の無職男性（77）が乗用車にはねられ、胸を強く打って死亡しました。 また、６日午前０時50分ごろ、岡山県里庄町新庄の県道で、浅口市鴨方町六条院西の地