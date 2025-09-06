高松市北消防署の旧朝日分署で６日、「救急艇フェスティバル」が開かれ、救急艇「せとのあかり」が公開されました。 救急艇は「海の救急車」と呼ばれ、せとのあかりは2024年、男木島や女木島、小豆島などに101回出動しました。訪れた家族連れなどは、ストレッチャーやAEDなど救急車と同じ設備を備えた船内を見学したり、操縦室でハンドルやモニターに触れたりしていました。 見学した子どもは「操縦するのは難