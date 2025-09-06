「ソフトバンク２−１楽天」（６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが快勝で５連勝。日本ハムが敗れたため優勝へのマジックナンバーを１６に減らした。二回は２死一、二塁で海野の中前適時打で先制。三回には２死二塁で栗原が中越え適時三塁打を放って追加した。先発の有原は７回３安打１失点。８月９日・日本ハム戦以来の１１勝目（８敗）を挙げた。初回を三者凡退に抑えると、五回まで無安打投球を展開。２−０の六