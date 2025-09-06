女性7人組「FRUITSZIPPER」の櫻井優衣が6日、ユニバーサルミュージックからソロデビューすることを発表した。9月下旬に「キミのことが好きなわたしが好き」をデジタルリリースする。さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）で開催中の「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025AUTUMN/WINTER」のステージ上で電撃発表。メンバーたちとランウエーを歩いた後、早速パフォーマンスを披露した。歌唱を終えると「メ