俳優の松田翔太（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“真っ赤な外車”で疾走する姿を公開し、反響が寄せられている。【写真あり】「夜の首都高でカッコよすぎ」「絵になりすぎている」松田翔太、300万円超“真っ赤な外車”で疾走松田は、真っ赤なバイクで疾走する様子の写真を複数枚公開。「I’M THIRSTY! GIVE IT GAS!」「夜の首都高を駆け抜ける、加速のたびに頭がスッキリする」とつづった。松田が乗っている