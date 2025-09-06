カズオ・イシグロ氏が1982年に発表した長編第一作『遠い山なみの光』が映画化された。日本人の両親を持ち、5歳まで長崎で暮らした後、両親とともにイギリスに渡ったイシグロ氏に訊いた。（聞き手・構成大野和基）【画像】『遠い山なみの光』（石川慶監督、広瀬すず主演）の一場面◆◆◆監督にお願いしたこと――優れた小説を映画化しても傑作になるとは限りません。イシグロさんは黒澤明監督の『生きる』（1952年）を