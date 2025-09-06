ソフトバンク２―１楽天（パ・リーグ＝６日）――ソフトバンクの海野が先制打を放った。二回二死一、二塁で打席に立つと、「先制のチャンスを絶対に生かそうと思った」。追い込まれながらも荘司の速球をきっちり中前へはじき返し、先制点をたたき出した。前回登板まで３連敗中と苦しむエース有原を、女房役が早い回で援護した。