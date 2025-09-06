「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（２９）＝大橋＝に挑戦する同級１位クリスチャン・メディナ（２８）＝メキシコ＝が６日、都内のジムで公開練習を行った。１６日のメキシコの独立記念日も近いだけに気合もひとしおで、「私の長所はメンタルの強さ。必ず世界チャンピオンになる。（世界王座は）幼い頃からの夢で、亡くなった父、祖父との約束で